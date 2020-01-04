Стало известно, как Трамп отреагировал на пропущенный звонок от Путина

Впоследствии он заявил, что президент РФ «единственный человек на земле, который может уничтожить США». Фото: Pixabay

Впоследствии он заявил, что президент РФ «единственный человек на земле, который может уничтожить США». Фото: Pixabay

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отчитал главу разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна. Причиной гнева в 2017 стал пропущенный звонок от российского лидера Владимира Путина.

Как говорится в книге американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса», американский лидер 27 января обедал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В ходе трапезы она задала вопрос относительно звонка от Путина. На что собеседник дал отрицательный ответ. Тогда к Трампу наклонился Флинн и заявил о звонке, пропущенном несколькими днями ранее.

Как сообщает Business Insider, такая новость расстроила главу США.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что американский президент назвал честью игру в известной картине «Один дома-2». Он также добавил, что ему часто напоминают об этой роли посторонние люди.