Стало известно, как Трамп отреагировал на пропущенный звонок от Путина

Стало известно, как Трамп отреагировал на пропущенный звонок от Путина
Впоследствии он заявил, что президент РФ «единственный человек на земле, который может уничтожить США». Фото: Pixabay

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отчитал главу разведывательного управления Пентагона Майкла Флинна. Причиной гнева в 2017 стал пропущенный звонок от российского лидера Владимира Путина.

Как говорится в книге американского журналиста Питера Бергена «Трамп и его генералы: цена хаоса», американский лидер 27 января обедал с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В ходе трапезы она задала вопрос относительно звонка от Путина. На что собеседник дал отрицательный ответ. Тогда к Трампу наклонился Флинн и заявил о звонке, пропущенном несколькими днями ранее.

Как сообщает Business Insider, такая новость расстроила главу США.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что американский президент назвал честью игру в известной картине «Один дома-2». Он также добавил, что ему часто напоминают об этой роли посторонние люди.

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