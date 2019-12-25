Трамп назвал честью свою игру в фильме «Один дома-2»

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп, исполнивший в популярном фильме «Один дома-2» роль самого себя, назвал честью для себя участие в картине.

Он рассказал, что спустя столько лет многие заявляют, что видели его в новогоднем кинофильме, хотя они имеют возможность постоянно видеть президента по телевизору.

По словам Трампа, сообщает ТАСС, люди ежегодно напоминают ему об игре во второй части «Один дома», особенно часто это происходит в рождественские дни.

Президент назвал фильм хорошим, а также признался, что участие в нем было для Трампа честью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Трамп еще не купил подарок жене на Рождество. Такое признание он сделал накануне, 24 декабря.