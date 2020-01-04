Петербуржцы четвертый день не могут попасть в Финляндию, на границе образовались километровые пробки

Петербуржцы застряли в пробках на границе с Финляндией. Автомобилисты надеялись, что за время зимних каникул пробки на участке рассосутся, однако граница по-прежнему перегружена.

Вероятно, заторы на границе в ближайшие дни будут наблюдаться круглые сутки. Те, кто сегодня, 4 января, выехал пораньше, чтобы пересечь границу, встали в ряд с другими машинами.

Согласно данным сервиса «Граница.ру», который следит за очередями на границе, в хвосте, тянущемся к пункту Торфяновка насчитывается порядка 150 машин. При этом поток транспортных средств только увеличивается. Подобная ситуация наблюдается в Светогорске и Брусничном.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пробках на российско-финской границе. О потраченном впустую времени россияне жаловались накануне, 3 января. К настоящему моменту ситуация особо не изменилась.