Президент обеспокоен проблемой снижения доходов россиян

Российский президент Владимир Путин выразил беспокойство снижением реальных доходом жителей страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы государства, правительство очень обеспокоено происходящей стагнацией в реальных доходах российских граждан. По словам Путина, эта тема поднимется в ходе послания Федеральному собранию, которое зачитают в середине января. Президент также затронет темы преодоления бедности в стране, а также снижения числа россиян, которые выживают на доходы на уровне МРОТ.

Остальные темы послания находятся в проработке, добавил Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев прогнозирует рост реальных доходов россиян.