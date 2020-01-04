Президент обеспокоен проблемой снижения доходов россиян

Президент обеспокоен проблемой снижения доходов россиян
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин выразил беспокойство снижением реальных доходом жителей страны.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы государства, правительство очень обеспокоено происходящей стагнацией в реальных доходах российских граждан. По словам Путина, эта тема поднимется в ходе послания Федеральному собранию, которое зачитают в середине января. Президент также затронет темы преодоления бедности в стране, а также снижения числа россиян, которые выживают на доходы на уровне МРОТ.

Остальные темы послания находятся в проработке, добавил Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Медведев прогнозирует рост реальных доходов россиян.

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