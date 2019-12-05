Медведев прогнозирует рост реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян по итогам 2019 года могут вырасти на 0,2-0,3%. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции 5 декабря.

«И вполне вероятно, что по итогам года мы будем не в минус, а в плюс, но плюс очень незначительный, может быть, 0,2–0,3%», — сказал Медведев.

Премьер-министр добавил, что в последние годы реальные доходы россиян снижали по «целому ряду причин». Однако в 2019 году этот тренд изменился.

Напомним, по оценкам Росстата в третьем квартале 2019 года реальные располагаемые доходы населения России выросли. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 3%. Общий рост по итогам девяти месяцев 2019 года составил 0,2%.

Ранее Дмитрий Медведев в ходе пресс-конференции выразил опасения о том, что митинги в России могут перерасти в «беспощадный бунт».