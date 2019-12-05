Медведев предчувствует «беспощадный бунт» в России

Политик напомнил, что политические проблемы невозможно решить таким образом.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Своим мнением премьер-министр Дмитрий Медведев поделился во время пресс-конференции. Он считает, что митинги россиян могут перерасти в «беспощадный бунт». Люди, заявил Медведев, должны понимать, что высказывать свое мнение можно, но в рамках закона. Премьер-министр убежден, что далеко не все проблемы можно решить на площадях и социальных сетях.

Он также согласился, что существуют издержки в работе правоохранительных органов. Сейчас власти анализируют акции, которые прошли летом в Москве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что администрация Петербурга согласовала митинг против повышения цен на проезд. Согласованная акция состоится на площади Ленина 8 декабря в 14:00.