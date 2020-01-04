В России могут скорректировать брачный возраст

Российские чиновники предложили внести корректировку в возраст вступления россиян в брак.

Разработанный Минюстом документ рассмотрят в Госдуме в феврале. Власти хотят внести изменения в Семейный кодекс и федеральный закон «Об актах гражданского состояния». В частности, чиновники хотят изменить возраст вступления в брак для несовершеннолетних. Причины возможных корректировок пока неизвестны.

В существующем законе говорится, что субъекты определяют условия для заключения брака лицами до 16 лет. Этим правом воспользовался ряд регионов. Так, заключение брака в возрасте до 16 лет возможно, если девушка беременна. Разрешение на брак также предоставляется некоторым эмансипированным подросткам, которые уже работают, сообщает «Российская газета».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам.