Пять человек пострадали в результате взрыва в Багдаде

В результате взрыва в столице Ирака Багдаде пострадали пять человек. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Минометный обстрел произошел в районе Аль-Джадирия.

Согласно данным местного телеканала Sky News Arabia две «Катюши» взорвались в «зеленой зоне» Багдада. Уточняется, что ракеты использовали американские военные.

Напомним, в ночь на 3 января американские военные нанесли авиационный удар по международному аэропорту Багдада. Операцию инициировал Дональд Трамп. Для ее проведения не было никаких оснований. Жертвами ракетной атаки стали восемь человек, среди которых иранский военный чиновник — генерал Касем Сулеймани.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сомали случился взрыв: погибло 94 человека.