Первой российской лентой в кинопрокате США в 2020 году станет мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк-4»

Первой российской лентой в кинопрокате США в 2020 году станет мультфильм &#171;Иван Царевич и Серый Волк-4&#187;
В России показ мультика стартовал 26 декабря. Фото: Кинопоиск

В 2020 году американских зрителей в качестве первого показа российского кино ждет мультфильм «Иван Царевич и Серый волк-4» режиссера Дарины Шмидт.

Премьера семейного отечественного анимационного фильма намечена на ближайшее воскресенье, 5 января. В течение первых двух недель показа мультик представят в кинотеатрах Канады и пятнадцати штатов Америки. Выбор на «Ивана Царевича» пал намеренно, сообщает ТАСС, ссылаясь на Антона Белякова, директора по развитию группы компаний «Киносфера», занимающей прокатом российских фильмов в Северной Америке.

«Иван Царевич и Серый Волк-4» специально запустили первым, чтобы его посмотрели как можно больше семей. Таким образом, считают российские представители, дети в США с раннего возраста могут лучше знакомиться с русской культурой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых ожидаемых кинопремьерах 2020 года.

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