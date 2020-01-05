В Канаде самолет потерял шасси при взлете, что не помешало ему приземлиться

У самолета авиакомпании Air Canada при взлете оторвалось колесо, из-за чего лайнеру пришлось экстренно садиться. К счастью, все окончилось благополучно.

Инцидент произошел в субботу, 4 января. Рейсовый борт должен был совершить внутренний перелет из Монреаля в Сегеней. Однако во время взлете у самолета отлетело шасси, в связи с чем лайнеру пришлось в течение часа кружить над аэропортом, вырабатывая топливо, чтобы совершить посадку.

В результате пилоты смогли приземлиться с одним колесом. Среди пассажиров и экипажа самолета пострадавших нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали вылет семи рейсов. Так, в Сочи пассажиры авиакомпании Red Wings отправятся с 15-часовой задержкой. Отправление в Симферополь той же компании задержали на два часа.