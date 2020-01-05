Шестилетняя девочка пожаловалась соседке на педофила «дядю Стасика»

Взрослый мужчина предлагал юной россиянке пить пиво и курить.

Все случилось в поселке Горный Щит, сообщает СК Свердловской области. В СМИ опубликовали видео, на котором шестилетняя девочка рассказывает о своей сложной жизненной ситуации. Она уверяет, что к ней пристает сожитель матери «дядя Стасик». Предполагаемый педофил не только трогал девочку, но также заставлял ее курить и употреблять алкогольные напитки. Своей бедой малышка поделилась с соседкой.

Издание Е1.RU пишет, что мать ребенка жила с ранее судимым мужчиной. Сама женщина работает санитаркой и воспитывает двух дочерей. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти неизвестный изнасиловал бабушку и отнял у нее тысячу рублей. Женщина шла на работу в больницу, когда на нее напал преступник.