В Сингапуре у девочки диагностировали пневмонию неизвестной формы

Ребенок мог заразиться после поездки в Ухань.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем сообщают РИА Новости. Трехлетняя девочка из Китая была госпитализирована после заражения неизвестной пневмонии. До этого она вместе с родными побывала в Ухане, где зарегистрировали вспышку заболевания. Девочка находится в стабильном состоянии.

На данный момент говорится о 44 подобных случаях, часть пациентов находится в тяжелом состоянии. Под наблюдением врачей находятся все люди, с которыми контактировали больные, но пока нельзя сказать, что заболевание передают от человека к человеку. Отмечается, что многие пациенты побывали на рынке морепродуктов, но трехлетняя девочка туда точно не ходила.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали о смертельном заболевании, передающемся через собак.