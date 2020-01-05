Зеленский отправился отдыхать в Оман

Сам президент Украины не рассказывает, чем занимается в новогодние праздники. В его Instagram-аккаунте давно не публикуется новых фото.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем сообщает издание Strana.ua. Президент Украины Владимир Зеленский покинул страну и отправился вместе с семьей отдыхать в Оман. Предположительно, политик остановился в отеле недалеко от города Маскат. Журналисты узнали, что президентский номер там может стоить около четырех тысяч евро за ночь.

Напоминаем, что город Оман находится на Аравийском полуострове вблизи пустынь и оазисов. Скорее всего, Зеленский купается в Аравийском море – температура воздуха составляет плюс 24 градуса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом. Кроме этого, они обсудили обмен удерживаемых лиц и газовый контракт между сторонами. Оба поприветствовали подписание газового контракта и обмен в Донбассе.