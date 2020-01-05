Акции Saudi Aramco обесценились после убийства Сулеймани

Они упали до минимума, обвалившись на 1,7 процента.

Об этом стало известно сегодня, 5 января. Обо всем сообщает Reuters. Акции крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco обвалились на 1,7 процента и теперь одна бумага стоит 570 рублей. Отмечается, что это минимальный показатель.

Инвесторы надеются, что конфликт в скором времени разрешится. Также эксперты подчеркивают, что война между ЧША и Ираном повлияет на показатели мирового ВВП.

Напоминаем, что 3 января умер Касема Сулеймани – глава КСИР. Он умер в ходе ракетного удара Америки по аэропорту Багдада. Таким образом распорядился президент СШ Дональд Трамп.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп заявил, что США готов к атакам Ирана и пригрозил «сильным» ответом в случае нападения. Он считает «слишком смелыми» заявления Ирана о мести после гибели в Багдаде высокопоставленного генерала Сулеймани, убитого в результате взрыва по приказу Трампа.