Жириновский раздавал деньги на Красной площади

Жириновский раздавал деньги на Красной площади
"Взяли — отходите", — говорит кто-то за кадром. Фото: YouTube/UCIU47nLqTCflsNmkCniPjzA

Глава либерально-демократической партии России Владимир Жириновский посетил новогоднюю ярмарку на Красной площади, где раздавал деньги «крепостным и холопам».

Все это транслировалось в прямом эфире в официальном Instagram политика, а после видеозапись опубликовали на YouTube. На кадрах ролика видно, что Жириновский буквально «направо и налево» раздает собравшимся вокруг него людям деньги.

«Детям, инвалидам, крепостным, холопам», — перечисляет лидер ЛДПР. Непонятно, имеют ли отношения эти определения к окружающей его толпе. Отметим, что это не первая «акция» политика: Жириновский уже раздавал прохожим сувениры и чебуреки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Жириновский вынес на обсуждение идею сделать новогодние выходные трехдневными, объявив нерабочим днем 31 декабря.

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