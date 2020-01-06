Дрозденко поделился снимками мистических пейзажей в Ленобласти

В своем официальном Instagram-аккаунте губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко разместил снимок причала возле крепости на острове Ореховый.

Публикацию туманного пейзажа Дрозденко разместил в своем личном профиле в понедельник, 6 января. Причал на острове, находящемся на Ладоге, помимо мистической атмосферы, как отметил губернатор, призван напомнить о развитии речного туризма.

На сегодняшний день эта сфера является одним из приоритетных направлений в туристической сфере для областного правительства. Дрозденко напомнил что в теплые сезоны пассажирские теплоходы принимают пять новых причалов, один из которых — на фото. Кроме него, обновленные пристани появились в Старой Ладоге, Свирьстрое, Киришах и Дубровке.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Дрозденко поделился фотографией с лесной прогулки в Приозерском районе.