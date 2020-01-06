Дрозденко опубликовал фото с прогулки в Приозерском лесу

В новогодние праздники глава Ленобласти Александр Дрозденко прогулялся по Приозерском лесу. Кадрами местности он поделился на своей страничке в соцсети Instagram.

Дрозденко проверил, в каком состоянии находятся деревья, которые несколько лет назад высаживали на данной территории на месте уже упавших деревьев.

«По лесовосстановлению наша область среди лучших», — написал губернатор.

Дрозденко также отметил, что работы на участке предстоит еще много.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что губернатор ленобласти поделился кадрами, сделанными в новогоднюю ночь. Дрозденко рассказал, как прошел праздник.