Дрозденко опубликовал фото с прогулки в Приозерском лесу

Дрозденко опубликовал фото с прогулки в Приозерском лесу
Приозерский лес. Фото: instagram.com/drozdenko_au

В новогодние праздники глава Ленобласти Александр Дрозденко прогулялся по Приозерском лесу. Кадрами местности он поделился на своей страничке в соцсети Instagram.

Дрозденко проверил, в каком состоянии находятся деревья, которые несколько лет назад высаживали на данной территории на месте уже упавших деревьев.

«По лесовосстановлению наша область среди лучших», — написал губернатор.

Дрозденко также отметил, что работы на участке предстоит еще много.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что губернатор ленобласти поделился кадрами, сделанными в новогоднюю ночь. Дрозденко рассказал, как прошел праздник.

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Дрозденко опубликовал фото с прогулки в Приозерском лесу
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