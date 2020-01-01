Дрозденко показал, как встречал Новый год

Дрозденко показал, как встречал Новый год
Дрозденко поделился праздничными фотографиями. Фото: instagram.com/drozdenko_au/

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко рассказал на своей странице в Instagram, как встречал Новый год.

Дрозденко поделился праздничными фотографиями: в образе Деда Мороза, с оливье и с веником в бане.

«Всё успеть до Нового года! Помочь сделать Оливье, сходить в баню и поздравить родных и близких!», — сообщил губернатор Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге и Ленинградской области наступил 2020 год. Редакция gazeta.spb.ru поздравляет всех с началом новой декады и желает хорошо провести выходные!

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