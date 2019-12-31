В Петербурге наступил Новый год

В Петербурге и Ленинградской области наступил 2020 год. Редакция gazeta.spb.ru поздравляет всех с началом новой декады и желает хорошо провести выходные!

Вместе мы провели еще 365 дней. За это время в Петербурге сменился губернатор, открылись три новые станции метро и произошли кадровые перестановки. Мы пережили несколько трагедий и крупных ДТП, боролись со снегом и сосульками, спасли енота и провалившегося под лед ребенка, защитили от застройки парк Интернационалистов и посетили первый на «Газпром Арене» матч Лиги чемпионов.

В 2020 году мы обещаем продолжать информировать вас о событиях в городе, стране и мире, подавать новости своевременно и объективно. Редакция gazeta.spb.ru в новогодние праздники будет работать в ежедневном режиме.

Отдыхать россиянам предстоит восемь дней. Новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января включительно. На работу и учебу жители России вернуться в четверг, 9 января.

Праздничные выходные, которые совпали с субботой и воскресеньем, решено перенести на май. Таким образом, россияне получат дополнительные дни отдыха 4 и 5 мая. В общей сложности выходные в мае продлятся с 1 по 5 и с 9 по 11 мая.

В 2019 году 31 декабря выпало на рабочий вторник. Однако во многих регионах было решено объявить последний день года выходным. Отрабатывали его россияне в субботу, 28 декабря. Выходной перед Новым годом получили жители Ленинградской, Свердловской, Томской, Кировской, Псковской областей, Ставропольского края, Карачево-Черкесии, Крыма и других регионов.

Не исключено, что в 2020 году инициатива примет всероссийский масштаб. Подумать о переносе выходного обещал президент РФ Владимир Путин. В этом году на принятие решения было отведено недостаточно времени, законопроект был внесен в Госдуму РФ в конце ноября. Теперь на то, чтобы учесть все детали и объявить 31 декабря выходным у властей есть год. По данным сервиса Superjob, инициативу поддерживают 84% сотрудников. Эксперты также не исключают, что в ближайшие пять лет ряд компаний в России может перейти с 8-часового на 6-часовой рабочий день.