Беглов закрыл вопрос о застройке парка Интернационалистов

Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru
Александр Беглов. Фото: gov.spb.ru

В 2013 году был одобрен законопроект о строительстве океанариума на территории парка Интернационалистов в Купчино.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал нормативный документ, который признает недействительным поставление 2017 года. Данное постановление предусматривало предоставление части парка Интернационалистов под строительство океанариума.

Новый постановление отменяет предыдущее. Против строительства океанариума выступали активисты, местный жители и депутаты Законодательного собрания.

Размещение океанариума решено было перенести. Об этом стало известно ещё в ноябре 2018 года. Активисты собрали 10 тысяч подписей и провели самый масштабный в истории Кучино митинг.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что жители поселка Лесного не согласны с застройщиком города-спутника Южный.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр беглов океанариум парк интернационалистов
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