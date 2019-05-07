Жители поселка Лесного не согласны с застройщиком города-спутника Южный

Жители поселка Лесной не согласны с тем, что город-спутник Южный поможет им решить проблему с инфраструктурой и предлагают свой выход из ситуации.

В конце апреля Gazeta.SPb публиковала интервью с генеральным директором ООО «Город-спутник Южный» Сергеем Хромовым о том, как будет выглядеть новый город, как изменится местность под его строительство и как идёт взаимодействие с местными жителями.

Собственником земли для города-спутника Южный является «СТАРТ Девелопмент». Населенный пункт разместится в на границе Пушкинского района Петербурга и Ленобласти. Его площадь составит 2012 гектар, всего здесь будет построено 8,8 млн м2 недвижимости, из них жилье составит 4,3 млн м2, рассказал Gazeta.SPb Сергей Хромов.

В ответ на эту публикацию в редакцию Gazeta.SPb пришло письмо от жителей поселка Лесного, мнение которых упоминалось Сергеем Хромовым в интервью: «Как показали опросы, многие жители Лесного заинтересованы в строительстве Южного. Прежде всего потому, что все эти люди – будущие пользователи инфраструктуры города-спутника. Сейчас они обделены самыми базовыми вещами».

Жители поселка Лесного написали открытое письмо к застройщику и отправили его от имени территориального общественного самоуправления (ТОС) «Поселок Лесное» в редакцию Gazeta.SPb. Пока застройщик не дал ответа, представители поселка рассказали, как они относятся к строительству нового города около места их проживания.

«Как минимум, формулировка «многие жители Лесного заинтересованы в строительстве Южного» означает очевидное меньшинство и подменяет понятие «улучшение социальной структуры», — говорится в открытом письме от жителей Лесного к застройщику Южного.

Член Совета ТОС «Поселок Лесное» Николай Стеценко заметил, что не знает, на чем основано утверждение застройщика о том, что опросы показывают заинтересованность жителей Лесного в строительстве, поскольку никаких официальных опросов, по его данным, застройщиком не проводилось. Также представитель Совета отмечает, слова о том, что жители обделены инфраструктурой, справедливы только отчасти, например, говорит он: «Отсутствуют дом культуры или кинотеатр, музыкальная школа, бассейн, художественные кружки, но, нужно честно сказать, что эти объекты инфраструктуры не возникнут в результате строительства ни завтра, ни в ближайшем обозримом будущем».

Строительство города-спутника Южного для жителей поселка, считает Николай Стеценко «пока, наверное, не обернется ничем хорошим». Член Совета поясняет: «По крайней мере, освещение дороги от железнодорожного переезда до поселка не сделано, хотя был и проект, и финансирование ещё с 2015 года, но застройщик не согласовал этот проект, так как эта дорога проходит по земле принадлежащей застройщику и ни на чьем балансе не числится».

Также Николай Стеценко говорит о влиянии строительства на Лесное: «Пока мы еще не почувствовали влияния строительства, но в ближайшее время, конечно же, ощутим все прелести в виде транспортного коллапса, разбитой единственной дороги, по которой пойдут тяжелые бетоновозы и грязи, так как строительство планируют начать прямо возле существующих пятиэтажных домов и привязываться к существующим сетям электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения, отопления и водоотведения. Существующие мощности работают на пределе возможностей и дополнительная нагрузка на них приведет к трагическим последствиям».

Как можно решить проблему с застройкой рассказал Gazeta.SPb председатель Совета ТОС «Поселок Лесное» Сергей Карпович: «Для этого застройщик должен начать процесс строительства нового города с создания комфортной среды обитания для существующего населения округа муниципального образования — Лесное, Кондакопшино и СНТ «Заозерное»».

Сергей Карпович объясняет, что сначала застройщик должен инициировать строительство транспортного перехода через железнодорожные пути. Затем — строительство поликлиники, заявленной на месте разрушенного бывшего Дома культуры, далее — создание точек социальной сферы типа аптеки, отделения банка, части МЧС. Также, по словам председателя, нужно подтолкнуть замершее строительство станции скорой помощи на Саперной улице в Пушкине, нужной по нормативам для обеспечения поселка Лесного.

«Строительство жилых домов не должно разрушать систему жизни нескольких тысяч человек, а располагаться на соседних свободных площадях. В этом случае, убедившись в разумности подхода, а не только в желании заработать на перепродаже земли сельхозназначения, можно будет рассчитывать, что население поддержит такой подход», – отмечает Сергей Карпович.

Лесное — территориальная зона в городе Пушкине. Расположен в полутора километрах от границы с Гатчинским районом Ленинградской области, а также в 3 км от Киевского шоссе. В 2 км северо-восточнее находится посёлок Кондакопшино. Лесное включает в свой состав восемь пятиэтажных жилых домов, в которых проживает около 1800 человек, школу, детский сад, медицинский пункт, православный храм. В состав поселкового хозяйства входят водопроводная и канализационная сети, котельная и очистная станции, электрические сети.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что поселок Александровская против города-спутника Южный.