Первая леди Украины вышла в свет в шлепках и юбке

Она отдыхает в Омане вместе со своим супругом.

Об этом стало известно сегодня, 6 января. Фотографию Елены Зеленской, первой леди Украины, опубликовали в Facebook. На ней женщина стоит в юбке и шлепках в Национальном музее Омана – туда она отправилась изучать местную культуру. Появление Елены в таком виде оценили далеко не все комментаторы.

«Это какой-то позор»,

— написала одна из пользовательниц социальной сети.

В офисе президента отметили, что Зеленский вместе с супругой улетели в страну за свой счет. Там у политика назначена встреча с министром иностранных дел Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский отправился отдыхать в Оман. Город находится на Аравийском полуострове вблизи пустынь и оазисов. Скорее всего, Зеленский купается в Аравийском море – температура воздуха составляет плюс 24 градуса.