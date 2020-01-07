Прилетевший в Петербург турист отдал 16 тысяч под угрозой ножа

Полиция Северной столицы расследует разбой в отношении мужчины, прибывшего в Петербурга с целью туризма.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне днем, 6 января, в полицию обратился недавно прибывший в Петербург турист и рассказал, что утром 31 дебря его ограбили в отделении банка на проспекте Ветеранов. Там он обналичивал деньги для оплаты проезда такси из «Пулково». Во время этого к нему подошел неизвестный с ножом и заставил снять 16 тысяч рублей с карты, после чего скрылся.

Забрав банковскую карту, мужчина сел в такси и поехал в хостел. Ранее он не обращался к правоохранителям.

Полиция возбудила уголовное дело по факту разбоя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туристы сломали фигуру декоративного лося на Смоляном мысу в Выборге.