Туристы сломали фигуру декоративного лося на Смоляном мысу в Выборге

В Выборге туристы сломали недавно установленную деревянную фигуру лося.

Напомним, 9 декабря инсталляция появилась напротив выборгского замка, но 3 января ее пришлось ремонтировать из-за туриста, который решил забраться на декоративного лося и в результате сломал ему рог.Очевидцы опубликовали видео с этим инцидентом в соцсетях.

«Вот и видео с вандалом, повредившим лося на Смоляном мысу. Поначалу может показаться что он поскользнулся, но мы не верим в такие совпадения», — сообщается в группе «Вечерний Выборг» социальной сети «Вконтакте».

Местные жители уже починили фигуру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Выборг в Ленинградской области начались работы по комплексному благоустройству Смоляного Мыса. Согласно проекту предполагается оставить без изменений естественную береговую линию, благоустроить пешеходную зону, создать места для отдыха детей и взрослых. Также планируется размесить на набережной смотровые и видовые площадки, обеспечить уличное освещение.