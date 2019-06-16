В Выборге началось благоустройство Смоляного Мыса

В общей сложности на проект было выделено 107 млн рублей. Фото: vbglenobl.ru

В общей сложности на проект было выделено 107 млн рублей. Фото: vbglenobl.ru

В городе Выборг в Ленинградской области начались работы по комплексному благоустройству Смоляного Мыса.

Об этом Gazeta.SPb стало известно от администрации Выборгского района Ленобласти.

Согласно проекту предполагается оставить без изменений естественную береговую линию, благоустроить пешеходную зону, создать места для отдыха детей и взрослых. Также планируется размесить на набережной смотровые и видовые площадки, обеспечить уличное освещение.

В 2018 году по проекту комплексного благоустройства Смоляного Мыса было выделено 50 миллионов рублей из государственного бюджета в рамках Всероссийского конкурса среди малых городов. Из бюджета Ленобласти на реализацию программы «Формирование комфортной городской среды» выделили 50 миллионов рублей, также более 7 миллионов рублей из бюджета МО.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Андреевский рынок открылся после реконструкции.