На Наставников водитель сбил пенсионерку на «зебре» и скрылся

На Наставников водитель сбил пенсионерку на &#171;зебре&#187; и скрылся
Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: pixabay

В Красногвардейском районе Петербурга водитель легковушки сбил пенсионерку. Виновник скрылся, а женщину повезли в больницу.

Все произошло сегодня днем, 7 января, по проспекту Наставников. Водитель двигался в сторону Косыгина, когда сбил 66-летнюю жительницу. Горожанка переходила проезжую часть по «зебре» недалеко от дома №21.

По данным пресс-службы управления ГИБДД по городу, после ДТП водитель поспешил скрыться. Пострадавшую пенсионерку увезли с места происшествия в ближайшую больницу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

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