Гуаидо снова принес присягу «временного президента» Венесуэлы

Гуаидо снова принес присягу &#171;временного президента&#187; Венесуэлы
Хуан Гуаидо. Фото: Википедия

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо вновь принес присягу как временный президент Венесуэлы. Церемония прошла на заседании оппозиционного парламента.

Временным президентом Венесуэлы Гуаидо объявил себя в начале 2019 года. Свои права на пост он объяснил тем, что является спикером парламента. Его полномочия на этой должности истекли 5 января 2020 года. Спикером был избран провластный депутат Луис Парра.

После чего сторонники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера еще на один год, сообщает France 24.

Массовые акции против президента Николаса Мадуро начались в 2019 году. Ряд стран признала Гуаидо президентом Венесуэлы. Другие, в том числе Россия, поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве президентский статус Гуаидо назвали несуществующим.

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