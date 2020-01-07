Гуаидо снова принес присягу «временного президента» Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо вновь принес присягу как временный президент Венесуэлы. Церемония прошла на заседании оппозиционного парламента.

Временным президентом Венесуэлы Гуаидо объявил себя в начале 2019 года. Свои права на пост он объяснил тем, что является спикером парламента. Его полномочия на этой должности истекли 5 января 2020 года. Спикером был избран провластный депутат Луис Парра.

После чего сторонники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера еще на один год, сообщает France 24.

Массовые акции против президента Николаса Мадуро начались в 2019 году. Ряд стран признала Гуаидо президентом Венесуэлы. Другие, в том числе Россия, поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве президентский статус Гуаидо назвали несуществующим.