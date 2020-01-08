Трамп созвал экстренное совещание в связи с ракетным ударом Ирана

Президент США Дональд Трамп провел экстренное совещание в связи с ракетным обстрелом американских авиабаз в Ираке иранскими спецподразделениями.

На совещании присутствовали министр обороны Штатов Марк Эспер и госсекретарь Майк Помпео, сообщает CNN.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял ответственность за ракетный удар по авиабазе Айн ась-Асад в Ираке, на которой дислоцируются войска США. Ракетный удар был нанесен в качестве ответа на убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает телеканал Press TV. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет. Сведения о жертвах и масштабах разрушения не поступали. Известно, что удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 3 января в результате ракетного удара США погиб глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани. Похороны его должны были состояться 7 января. Однако из-за количества желающих проситься с генералом церемонию решено перенести. Во время церемонии прощания возникла давка, которая привела к гибели 56 человек.