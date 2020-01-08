Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП на Тореза

В Петербурге задержан водитель, который вчера вечером сбил двух подростков.

ДТП произошло около 17:40 7 ноября в зоне нерегулируемого пешеходного перехода у дома 9 по проспекту Тореза. За рулем Kia Rio находился 37-летний мужчина. Он сбил двух подростков, 15 и 16 лет.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП 15-летний молодой человек от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия, 16-летняя девушка в тяжелом состоянии была госпитализирована в больницу, где от полученных телесных повреждений скончалась.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга вечером 7 ноября столкнулись Mazda и Peugeot. В результате аварии движение по Боровой улице оказалось затруднено. ДТП произошло на пересечении Боровой улицы и набережной Обводного канала.