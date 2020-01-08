Пушков: ответ США на удары Ирана приведет к войне

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что если США ответят Ирану, то ракетная и сухопутная большая война будут «практически неминуемы».

«Она не будет популярной в США и, скорее всего, будет стоить Трампу победы на выборах. Лучше остановиться», — написал Пушков в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ответ Ирану будет «быстрым и сильным». По его словам, под угрозой со стороны американских военных находятся 52 объекта на территории Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, Касем Сулеймани погиб 3 января в ходе спецоперации в результате удара ВВС США в Багдаде. Генерал занимал пост командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

В ночь на 8 января Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия.Ракетный удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет. По данным СМИ, при обстреле военной базы США в Ираке погибли 80 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.