Пьяную, «заминировавшую» поезд Петербург-Архангельск, задержали

Сотрудники транспортной полиции задержали 58-летнюю жительницу Архангельска. По версии правоохранителей, женщина виновна в ночной эвакуации поезда «Санкт-Петербург — Архангельск».

В ночь на 8 января пассажиров поезда «Санкт-Петербург — Архангельск» вывели на улицу на станции Сухона. На морозе они пробыли около двух часов. Все это время правоохранители искали в составе опасный предмет. Сообщение о минировании поступило в полицию около 1:15 ночи.

По подозрению в ложном минировании задержана женщина 1961 года рождения.

«Установлено, что дама находилась в нетрезвом состоянии», — сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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