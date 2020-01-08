Иран отказался отдавать США черные ящики украинского самолета

После крушения украинского самолета в Иране найдены два черных ящика. Фото: pixabay,com

После крушения украинского самолета в Иране найдены два черных ящика. Фото: pixabay,com

Иран не намерен передавать США или компании Boeing черные ящики самолета «Международных авиалиний Украины», потерпевшего крушение 8 января. Об этом заявил глава организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Абедзаде подчеркнул, что расследовать крушение должна страна, на территории которой оно произошло. Он добавил, что Украина может принять участие в выяснении обстоятельств аварии.

Украинский Boeing 737-800 потерпел крушение утром 8 января в Тегеране сразу после взлета. Самолет направлялся в Киев. На борту лайнера находились 176 человек, 167 из них — пассажиры, девять — члены экипажа. Все они погибли.

Причины катастрофы выясняются. По одной из версий, крушение могло произойти в результате технической поломки в двигателе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что причиной крушения могло стать возгорание двигателя.