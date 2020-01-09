Поклонская назвала санкции США против Ирана частью Третьей мировой войны

Поклонская назвала санкции США против Ирана частью Третьей мировой войны
Наталья Поклонская. Фото: Kremlin.ru

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала новые санкции США в отношении Ирана частью Третьей мировой войны.

«Многие переживают: а не начнётся ли Третья мировая война? Хочу вас расстроить: она уже давно идёт… Сейчас ни Трампу, ни другим „воякам“ не нужно бомбами стирать Иран или иные „интересующие“ их страны с лица Земли», — написала Поклонская на своей станице «Вконтакте».

Политик также отменила, что что самым страшным является то, что простые люди в такой ситуации становятся «разменной монетой».

В ночь на 8 января Иран атаковал военные базы США в Ираке. Ракетный удар пришелся на американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака и базу Айн аль-Асад на западе. Всего, по предварительным данным, было выпущено порядка девяти ракет.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, Касем Сулеймани погиб 3 января в ходе спецоперации в результате удара ВВС США в Багдаде. Генерал занимал пост командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что парламент Ирана принял законопроект, согласно которому все военные Соединенных Штатов, а также Пентагон признаются террористами и террористическими организациями. Документ приняли единогласно.

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