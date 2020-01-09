Перезапуска сети SPAR не произойдет

Собственник компании ТД «Интерторг» Михаил Абдуллаев, управляющей сетями SPAR и «Народная 7Я семьЯ», решил отказаться от планов перезапускать сеть.

Как сообщает РБК со ссылкой на слова Абдуллаева, ликвидация ООО «ТД Интерторг» была сделана с целью банкротства и защиты от кредиторов. По его словам, перезапуска сети SPAR не произойдет. По словам Абдуллаева, все магазины, скорее всего, будут отданы конкурентам, а они смогут продать лишь оборудование.

Напомним, что в конце декабря «Интерторг» в один день закрыл большую часть магазинов в регионе, а оставшийся товар был отвезен в действующие на тот момент 10 магазинов. Продавцам и другим сотрудникам не выплатили зарплату за ноябрь и декабрь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Интерторг» выдает сотрудникам SPAR и «Семья» зарплаты с большими вычетами.