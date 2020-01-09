Петербуржцы съели 10 тонн колбасок на Рождественской ярмарке

Рождественскую ярмарку на Манежной в этом году посетили более двух миллионов жителей и гостей Северной столицы. Всего на этой ярмарке было съедено более 10 тонн колбасок, хот-догов и бургеров.

Также гостям ярмарки приглянулись и бесплатные карусели, а также небольшой каток на Кленовой улице. Наибольшей популярностью ярмарка пользовалась во время каникул, когда ее посетили 1,3 млн человек.

Как рассказали в пресс-службе Центра контроля качества, за время проведения ярмарки были съедены десяток тонн колбасок, хот-догов и бургеров, около 85 тонн картошки, а также выпито почти три десятка литров безалкогольного глинтвейна и около 100 тысяч литров чая и кофе.

Неплохо заработали и продавцы елочных игрушек: всего было реализовано более пяти тысяч игрушек и более 10 тысяч сувениров. На ярмарке также продавали деликатесы из разных уголков страны, сыр и сладости.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что енот напился на рождественской ярмарке.