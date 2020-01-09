Британский телеведущий обвинил Меган Маркл в разрушении королевской семьи

Меган Маркл и принц Гарри объявили о помолвке в ноябре 2017 года. Фото: Wikipedia

Меган Маркл и принц Гарри объявили о помолвке в ноябре 2017 года. Фото: Wikipedia

Пирс Морган, известный британский журналист и ведущий телепередач, обвинил супругу принца Гарри, бывшую актрису Меган Маркл, в неблагоприятном влиянии на королевскую семью.

Об этом возмущенный представитель медиа сообщил в своем Twitter. Отметим, что совсем недавно Гарри и Меган поразили общественность решением отказаться от всех полномочий членов королевской семьи и жить на собственные средства.

По мнению Моргана, именно по вине жены принца Гарри его отношения с братом, Уильямом, ухудшились. А теперь, по словам телеведущего, Меган Маркл и вовсе отлучила мужа от остальных членов семьи. При этом королева Елизавета II, как и принц Чарльз и герцог Уильям, также гневно восприняли новость. Они глубоко опечалены и шокированы решением супругов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение прошлого года Меган Маркл потратила на шоппинг около 17 миллионов рублей.