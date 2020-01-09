Скорость ходьбы оказалась связана с уровнем интеллекта

Быстрая ходьба, в том числе, формирует тонус организма в целом. Фото: pixabay.com

Быстрая ходьба, в том числе, формирует тонус организма в целом. Фото: pixabay.com

Американские исследователи выяснили, что у людей, предпочитающих быстро передвигаться, уровень IQ выше, чем у тех, кто любит прогулочный шаг.

Ранее ученые изучали связь между мозговой активностью и ходьбой у людей пожилого возраста, но оказалось, что исследования актуальны и для людей среднего возраста. В журнале Американской медицинской ассоциации появилась статья, рассказывающая о влиянии скорости шага на уровень интеллекта 45-летних людей.

Так, у быстро передвигающихся участников эксперимента уровень IQ, в среднем, был на 16 баллов выше, чем у тех, кто не любит торопиться. Кроме того, у более медленных людей зафиксирован меньший объем мозга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно исследованиям американских ученых, контакт с собаками в детстве может значительно снизить риск развития шизофрении во взрослом возрасте.