Фермерские продукты в Ленобласти проверят на наличие антибиотиков

В Ленинградской области начали тестировать яйца, молочную и мясную продукцию местных производителей на наличие запрещенных добавок.

Процедура проверки не сложная и длится около трех часов. Специальный прибор, цифровой анализатор, в максимально короткие сроки способен выявить наличие в продуктах запрещенных антибиотиков и других добавок. Таким образом можно быстро и точно установить безопасность и качество производства.

Впервые технологию применяют в Приозерском районе Ленобласти. Планируется, что в 2020 году проверку пройдут полторы тысячи проб мяса, «молочки» и яиц. При этом тестирование абсолютно бесплатно и никак не повлияет на ценообразование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чрезвычайно теплая зима грозит Петербургу и Ленобласти повышением цен на зерно и фермерские продукты.