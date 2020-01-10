Фермерские продукты в Ленобласти проверят на наличие антибиотиков

Фермерские продукты в Ленобласти проверят на наличие антибиотиков
Проверка никак не отразится на стоимости продуктов. Фото: pixabay.com

В Ленинградской области начали тестировать яйца, молочную и мясную продукцию местных производителей на наличие запрещенных добавок.

Процедура проверки не сложная и длится около трех часов. Специальный прибор, цифровой анализатор, в максимально короткие сроки способен выявить наличие в продуктах запрещенных антибиотиков и других добавок. Таким образом можно быстро и точно установить безопасность и качество производства.

Впервые технологию применяют в Приозерском районе Ленобласти. Планируется, что в 2020 году проверку пройдут полторы тысячи проб мяса, «молочки» и яиц. При этом тестирование абсолютно бесплатно и никак не повлияет на ценообразование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чрезвычайно теплая зима грозит Петербургу и Ленобласти повышением цен на зерно и фермерские продукты.

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Фермерские продукты в Ленобласти проверят на наличие антибиотиков
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