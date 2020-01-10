В 2020 году россиян ждут 8 сокращенных рабочих недель

Летом и осенью выходных меньше всего. 12 июня - День России - придется пятницу, что удлинит выходные. В ноябре День народного единства, 4 ноября, разделит рабочую неделю на два отрезка по два дня. Фото: pixabay.com

Летом и осенью выходных меньше всего. 12 июня - День России - придется пятницу, что удлинит выходные. В ноябре День народного единства, 4 ноября, разделит рабочую неделю на два отрезка по два дня. Фото: pixabay.com

В Роструде рассказали, что в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре жителей России ждут сокращенные рабочие будни.

Так, первой стала послепраздничная двухдневная рабочая неделя. Затем выходные будут в конце февраля: в связи с празднованием Дня Защитника Отечества, следующая рабочая неделя будет сокращенной, с 25 по 28 февраля. Об этом рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец.

В марте, из-за Международного женского дня, вторая неделя месяца также будет четырехдневной, пишут РИА Новости. Праздник весны и труда сократит последнюю рабочую неделю апреля до четырех дней, с 27 по 30 число. Майские праздники, в связи с переносом новогодних дней, сократят первую неделю до трех рабочих дней. Вторая рабочая неделя месяца будет четырехдневной.

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