В 2020 году россиян ждут 8 сокращенных рабочих недель

В 2020 году россиян ждут 8 сокращенных рабочих недель
Летом и осенью выходных меньше всего. 12 июня - День России - придется пятницу, что удлинит выходные. В ноябре День народного единства, 4 ноября, разделит рабочую неделю на два отрезка по два дня. Фото: pixabay.com

В Роструде рассказали, что в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре жителей России ждут сокращенные рабочие будни.

Так, первой стала послепраздничная двухдневная рабочая неделя. Затем выходные будут в конце февраля: в связи с празднованием Дня Защитника Отечества, следующая рабочая неделя будет сокращенной, с 25 по 28 февраля. Об этом рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец.

В марте, из-за Международного женского дня, вторая неделя месяца также будет четырехдневной, пишут РИА Новости. Праздник весны и труда сократит последнюю рабочую неделю апреля до четырех дней, с 27 по 30 число. Майские праздники, в связи с переносом новогодних дней, сократят первую неделю до трех рабочих дней. Вторая рабочая неделя месяца будет четырехдневной.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала об итогах новогодних праздников для спасательных служб.

2020 год выходные праздники роструд
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В 2020 году россиян ждут 8 сокращенных рабочих недель
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