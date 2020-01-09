Спасатели подвели итоги работы в новогодние праздники в Петербурге

Министерство чрезвычайных ситуаций Петербурга подвело итоги работы экстренных служб во время новогодних выходных на пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 9 января.

За время новогодних праздников сотрудники МЧС отреагировали на 2700 обращений жителей Петербурга. В период с 1 по 8 января в Северной столице зафиксировано значительно меньшее число пожаров, по сравнению с 2019 годом. Пожары унесли жизни шести человек, и еще восемь пострадали.

Глава городского МЧС заключил, что сотрудники ведомства контролировали обстановку в Петербурге — она была стабильной. Сейчас специалисты начали готовиться к Крещению, которое будет в ночь на 19 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов подвел итоги праздничной недели.