Петербурженка отсудила у продавцов шуб более миллиона рублей

Василеостровский районный суд встал на сторону жительницы Петербурга, которой в центре Петербурга продали бракованную шубу и не хотели менять товар или возвращать деньги.

Женщина купила шубу за 415 тыс. рублей в магазине на Невском проспекте.

Однако придя домой, она обнаружила, что у шубы есть дефекты, а именно, шкуры животных оказались пересушены, на левом кармане был оторван кусок меха, а заклепки не работали. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Женщина обратилась к продавцу с заявлением о замене или ремонте пальто. Аналогичного изделия не оказалось, но деньги ей отказались вернуть, объяснив это тем, что с изделия срезаны ярлыки. Тогда женщина обратилась в суд, который частично удовлетворил ее требования. Она получила 1,3 млн, включая уплаченные за шубу деньги, неустойки и компенсацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Мурино женщину убили на лестничной клетке ради шубы. Мужчина заметил жительницу Мурино у станции метро «Девяткино». Ему приглянулась шуба, поэтому он решил проводить хозяйку до дома и отобрать у нее предмет роскоши.