Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине

Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине
Фото: Instagram

Церемония состоялась в Таиланде, в социальной сети появились фотографии и видео.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщили в социальной сети Instagram. Анжелика Ревва написала, что вышла замуж за собственного мужа уже в четвертый раз за последние 12 лет. Для семьи свадьбы являются уже традицией – они отправляются в красивое место и радуются своему союзу.

Напоминаем, что Александр и Анжелика воспитывают двух дочерей, периодически они женятся и клянутся друг другу в вечной любви. Поклонникам нравятся их торжества, они считают, что Реввы отлично смотрятся вместе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сказочный клип Александра Реввы набрал 2,5 млн просмотров. По сюжету, бедный парень, сидя посреди пустыни с голодной обезьянкой Абу, находит в песке волшебную лампу с джинном, который готов исполнить три его желания. Главным желанием Алладина становится воссоединение с принцессой.

александр ревва свадьба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На внутреннем кольце КАД заметили аварию. Возможно образование пробки
В Ленобласти вырос уровень преступности за 2019 год
Путин назвал дату запуска движения грузовых поездов по Крымскому мосту
Подписчики массово отписываются от Заворотнюк
Богатейшая женщина Африки родилась в России
В России появились новые долларовые миллиардеры
Медведи из «Велеса» обрадовались свежей еловой щепе
Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине