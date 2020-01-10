Александр Ревва в четвертый раз женился на одной и той же женщине

Церемония состоялась в Таиланде, в социальной сети появились фотографии и видео.

Об этом стало известно сегодня, 10 января. Обо всем сообщили в социальной сети Instagram. Анжелика Ревва написала, что вышла замуж за собственного мужа уже в четвертый раз за последние 12 лет. Для семьи свадьбы являются уже традицией – они отправляются в красивое место и радуются своему союзу.

Напоминаем, что Александр и Анжелика воспитывают двух дочерей, периодически они женятся и клянутся друг другу в вечной любви. Поклонникам нравятся их торжества, они считают, что Реввы отлично смотрятся вместе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сказочный клип Александра Реввы набрал 2,5 млн просмотров. По сюжету, бедный парень, сидя посреди пустыни с голодной обезьянкой Абу, находит в песке волшебную лампу с джинном, который готов исполнить три его желания. Главным желанием Алладина становится воссоединение с принцессой.