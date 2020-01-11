Общественное обсуждение мусорной реформы началось в Ленобласти

Общественные дискуссии на тему обращения с отходами пройдут во всех районах Ленобласти.

В субботу, 11 января, в городе Кингисепп состоится первое осуждение, которое касается данной реформы.

Пресс-служба правительства региона сообщила, что график встреч опубликуют в ближайшее время.

Данные встречи власть Ленинградской области организовала для того, чтобы узнать с какими проблемами сталкиваются жители региона при обращении с отходами. Также эти мероприятия были созданы для проведения разъяснительной работы о сортировке и переработке мусора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленобласти проведут конкурс на гранты среди среди учреждений, готовых трудоустраивать подростков. В Комитете по труду и занятости населения сообщили о проведении конкурса среди автономных и государственных бюджетных учреждений Ленобласти. Гранты будут выдаваться в форме субсидий, сумма которых составляет примерно 30 миллионов рублей.