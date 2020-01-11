В Петербурге перестал ходить бесплатный автобус до «Меги Парнас»

Мега Дыбенко. Фото: МЕГА
Мега Дыбенко. Фото: МЕГА

В Северной столице отменили рейсы бесплатного автобуса до торгового центра «Мега Парнас», ходившие от станции метро «Комендантский проспект».

Последний раз автобус довез петербуржцев до торгового центра еще в прошлом году, 29 декабря. Представители торгового центра отмечают, что предложение действовало в тестовом режиме. Возвратят ли бесплатный автобусный маршрут, неизвестно.

Однако из Ленинградской области по-прежнему можно воспользоваться бесплатной возможностью добраться до «Меги Парнас». Во Всеволожском районе Ленобласти сохранилась остановка автобуса «Меги» рядом со спортивным магазином Decathlon.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что торговый центр «Мега Дыбенко» закрывали дважды за день. Возмущенные посетители предполагают, что поводом вновь стали сообщения об обнаружении подозрительного предмета.

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