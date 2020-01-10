МЕГА Дыбенко закрыли второй раз за день

Петербуржцы заметили недалеко у торгового центра сотрудников ОМОН.

Все случилось сегодня, 10 января. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что не могут попасть ни в кинотеатр, ни в «Эльдорадо», ни в подземный паркинг. Недалеко от «ОБИ» также заметили сотрудников ОМОН. Судя по всему, поступила информация о подозрительном предмете.

Петербуржцы отмечают, что утро МЕГА Дыбенко уже закрывали.

«Главное, что деньги за испорченное кино никто не вернет»,

— возмущается один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суды Петербурга возвращаются к работе после эвакуации. Анонимные письма с угрозами взрыва получили Красногвардейский, Колпинский, Куйбышевский, Василеостровский, Петродворцовый, Сестрорецкий, Дзержинский, Октябрьский и Ленинский районные суды.