Суды Петербурга возвращаются к работе после эвакуации

Районный суды Петербурга возвращаются к работе после эвакуаций. Здания 10 января проверили на наличие опасных предметов.

Очередная волна эвакуация началась около 9 утра в пятницу. Анонимные письма с угрозами взрыва получили Красногвардейский, Колпинский, Куйбышевский, Василеостровский, Петродворцовый, Сестрорецкий, Дзержинский, Октябрьский и Ленинский районные суды.

Шесть из них уже вернулись к работе, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Помимо этого, в Петербурге 10 января эвакуируют торгово-развлекательный комплекс «МЕГА Парнас». О проверке здания рассказали очевидцы в соцсетях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге 9 января из-за анонимных писем о минировании эвакуировали 9 тыс. 729 человек. На наличие опасных предметов проверили 267 объектов. Все сообщения оказались ложными.