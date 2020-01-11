Петербургский метрополитен поделился кадрами ремонта легендарного голубого вагона

Вскоре исторический голубой вагон 9050 вновь станет перевозить петербуржцев. В городском метрополитене продемонстрировали кадры ремонта.

Запись с фотографиями реставрируемого голубого вагона опубликовали в официальном Instagram-аккаунте петербургского метрополитена в пятницу, 10 января. Рабочие возвращают первоначальный облик первому номерному вагону 81-717, который запустили в производство в 1977 году.

Легендарный тип вагонов изначально выпускали на Мытищенском машиностроительном заводе, а потом производство началось и на Ленинградском вагоностроительном заводе имени И. Е. Егорова. Вскоре жители и гости Северной столице вновь смогут прикоснуться к истории, прокатившись на голубом вагоне.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для поездки по всем станциям петербургского метро потребуется 10 часов.