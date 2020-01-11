Пассажир разбившегося Boeing опубликовал перед вылетом пророческую шутку в Twitter

Пассажир разбившегося Boeing опубликовал перед вылетом пророческую шутку в Twitter
Шутка обернулась прощальным словом студента. Фото: pixabay.com

Аспирант Университета Торонто Мойтаб Аббаснежад, находившийся на борту разбившегося недалеко от Тегерана украинского лайнера, написал в Twitter шутку о конфликте между Ираном и США, ставшую его последним высказыванием.

На запись обратила внимание американская журналистка Негар Мортазави, также родившаяся в Иране. «Я предсказывал, что война может начаться прямо перед моим рейсом», — сообщил студент, сопроводив текст смеющимися смайликами.

При этом Аббаснежад извинился перед аудиторией за все плохое и хорошее, что сделал. К несчастью, этот пост оказался пророческим для молодого человека. Вскоре после этого лайнер, на котором летел Мойтаб потерпел крушение. Все находившиеся на борту люди погибли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Ирана признали вину в авиакатастрофе под Тегераном с участием самолета Международных авиалиний Украины.

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