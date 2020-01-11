Украина считает крушение своего боинга умышленным убийством

После крушения украинского самолета в Иране найдены два черных ящика. Фото: pixabay,com

После крушения украинского самолета в Иране найдены два черных ящика. Фото: pixabay,com

В МИД Ирана заявили, что причиной инцидента стал несчастный случай.

Об этом стало известно сегодня, 11 января. Обо всем сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. В Генпрокуратуре страны отметили, что теперь считают крушение Boeing 737-800 под Тегераном – это умышленное убийство, а не следствие нарушений правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей.

При этом в МИД Ирана уверяют, что самолет сбили случайно и виноват «человеческий фактор». Также в ведомстве подчеркнули, что виновата Америка и ее «авантюризм».

Напоминаем, что на борту украинского боинга находились 176 – все погибли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СМИ сообщили о провалившейся попытки США убить еще одного иранского командира. Еще одной жертвой конфликта должен был стать военачальник КСИР – Абдула Резу Шахлаи.