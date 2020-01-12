В Петербурге водитель бросил разбитый каршеринг прямо на «зебре»

В Петербурге водитель бросил разбитый каршеринг прямо на &#171;зебре&#187;
Машина оставлена в зоне пешеходного перехода. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга водитель бросил разбитый автомобиль каршеринга. Машина стоит прямо на «зебре».

Машину службы «Яндекс.Драйв» местные жители заметили на перекрестке Камышовой и Яхтенной улиц. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у машины разбита передняя часть.

В комментариях пользователи рассуждают, что будет грозить водителю арендованного авто.

«Какая-то ответственность? Или так можно?» — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации петербуржца, который чудом выжил после потасовки в баре.

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