В Петербурге водитель бросил разбитый каршеринг прямо на «зебре»

В Приморском районе Петербурга водитель бросил разбитый автомобиль каршеринга. Машина стоит прямо на «зебре».

Машину службы «Яндекс.Драйв» местные жители заметили на перекрестке Камышовой и Яхтенной улиц. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у машины разбита передняя часть.

В комментариях пользователи рассуждают, что будет грозить водителю арендованного авто.

«Какая-то ответственность? Или так можно?» — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о госпитализации петербуржца, который чудом выжил после потасовки в баре.